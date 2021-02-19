УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В Академическом районе Екатеринбурга в 2021 году планируют построить пять детских садов. Об этом депутатам гордумы рассказал председатель комитета по строительству администрации муниципалитета Алексей Корюков.
По его словам, в квартале № 26 будущего восьмого района Екатеринбурга будет завершено строительство детского сада на 300 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Кроме него в декабре строители планируют сдать детское дошкольное учреждение № 1 в квартале № 11 вместимостью 250 мест.
Еще один детсад на 250 мест, к возведению которого подрядчик приступит в ближайшее время, будет расположен в квартале № 10.
Как отметил Алексей Корюков, по текущему муниципальному контракту срок завершения его строительства намечен на 2022 год.
«При этом от администрации города Екатеринбурга была подана заявка в минстрой Свердловской области на смещение сроков строительства и обеспечение финансирования с вводом этого важного социального объекта уже в нынешнем году. Сейчас эта заявка находится на рассмотрении в правительстве РФ, и в случае положительного ответа объект будет сдан в декабре 2021 года», — отметил Алексей Корюков.
По его словам, в эту же заявку на ускорение строительства детских дошкольных учреждений попали еще два объекта в 10 и 11 кварталах планировочного района Академический. Так что вполне возможно, что сданы они будут не в 2022 году, а уже в декабре нынешнего.
Также в перспективных планах городских властей — строительство нового детского сада по улице Краснолесья недалеко от школы № 181. Его планируется передать совсем маленьким жителям этого района в 2024-2025 годах.
Напомним, Академический район возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).
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