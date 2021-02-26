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ФАС снова зафиксировала повышение стоимости всех видов топлива на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 22 по 28 февраля 2021 выросла на 3 коп. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 23,52 руб.

Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость стала больше на 1 коп. и составляет 49,95 руб.

Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 3 коп., до 43,43 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 увеличилась также на 3 коп., до 46,61 руб.

Отметим, что увеличение цен на все виды топлива региональное УФАС фиксирует в течение всего февраля.

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