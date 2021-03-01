На Среднем Урале цена на помидоры за неделю выросла на 2,68%

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. С 24 февраля по 1 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на помидоры выросли на 2,68% (до 190,36 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
Помимо этого, выросли цены на репчатый лук (на 3,4%, до 30,4 руб. за кг), яйца куриные (на 2,66%, до 73,01 руб. за десяток), смеси сухие молочные для детского питания (на 2,23%, до 961,7 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 2,41%, до 158,47 руб. за кг), а также на капусту белокочанную свежую (на 1,76%, до 21,35 руб. за кг).
В то же время, согласно данным ведомства, за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 3,33%, до 189,86 руб. за кг), молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 1,88%, до 83,14 руб. за л), сыры сычужные твердые и мягкие (на 1,48%, до 627,83 руб. за кг), а также на консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 1,16%, до 385,25 руб. за кг).
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