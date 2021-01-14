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В Челябинске будут судить учредителя строительной компании за содействие в хищении 3,8 млрд рублей у дольщиков

УрБК, Челябинск, 04.03.2021. В Калининский районный суд Челябинска направят уголовное дело о пособничестве в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2015-2019 годах обвиняемый, будучи родственником руководителя 9 строительных организаций, которые осуществляют застройку 29 многоквартирных домов на территории Челябинска и Копейска, оказал ему содействие в хищении денежных средств.

«Строительные организации не исполнили свои обязательства перед 2702 участниками долевого строительства, причиненный дольщикам ущерб составил 3,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

При пособничестве обвиняемого денежные средства участников долевого строительства выводились из оборота под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера.

Учредитель строительной компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 159 УК РФ «Пособничество в мошенничестве».

Отмечается, что уголовное дело в отношении фактического руководителя компаний-застройщиков, обвиняемого в мошенничестве, выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

На имущество, денежные средства обвиняемых, доли в уставном капитале юридических лиц, а также имущество третьих лиц наложен арест.

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