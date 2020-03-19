Снижение покупательского спроса остается главной проблемой для свердловских промышленников

40% членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) считают снижение покупательского спроса основным фактором, повлиявшим на ухудшение экономики предприятий. Об этом сегодня во время онлайн-форума «Большой Открытый Диалог» в Екатеринбурге сообщил вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.



По его словам, ответом на этот вызов являются крупные инфраструктурные проекты, которые могли бы реализоваться за счет федеральных средств. Такие средства уже выделяются, отметил он.



«Но глядя на сегодняшнюю экономическую ситуацию, положение с бюджетами, их дефицит, секвестр, возникает реальная опасность, что не только развивать инфраструктуру, в том числе и социальную, но и поддерживать на нужном уровне достаточно сложно без такого инструмента, как государственно-частное партнерство. В нашем регионе задел уже создан — в прошлом году у нас было 11 концессий на сумму более 10 млрд рублей и сегодня готовится шесть концессий. Но я бы хотел поговорить о факторе времени. Для того чтобы нам создать эффект перелома той тенденции, которая складывается — с понижающим трендом инвестиционного процесса — нам нужно следить за фактором времени. По ходу действий корректировать и исправлять ошибки гораздо важнее, нежели затягивать эти решения. Особенно это важно в сфере строительства, так как это один из драйверов развития экономики в любом регионе и у нас в том числе», — сообщил М. Черепанов.



По мнению М. Черепанова, способствовать решению этих проблем может постоянная площадка для диалога власти и бизнеса, которая создается сейчас в СОСПП. Также он сообщил о необходимости разработки на региональном уровне законопроекта о комплексном развитии территории.



«Этим нужно заняться как можно быстрее, это мощный фактор реновации наших городов», — уверен М. Черепанов.