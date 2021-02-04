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Вчера, 17:44

Объемы продаж на российском авторынке практически не изменились в начале 2021 года

УрБК, Москва, 04.03.2021. Объемы продаж на российском авторынке по итогам февраля 2021 года выросли на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за прошлый месяц было продано 120,1 тыс. автомобилей.

Отмечается, что по итогам прошлого года объем российского авторынка сократился на 9,1%.

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