Объемы продаж на российском авторынке практически не изменились в начале 2021 года

УрБК, Москва, 04.03.2021. Объемы продаж на российском авторынке по итогам февраля 2021 года выросли на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Всего за прошлый месяц было продано 120,1 тыс. автомобилей. Отмечается, что по итогам прошлого года объем российского авторынка сократился на 9,1%.

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