Челябинское УФАС России проверяет рекламу сети «Додо Пицца» на предмет достоверности

УрБК, Челябинск, 04.03.2021. Южноуральское Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России изучает правомерность рекламы сети «Додо Пицца» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В антимонопольную службу поступило обращение гражданина с сообщением о несоответствии рекламы в пиццерии требованиям антимонопольного законодательства.
Он пожаловался на то, что в рекламе, размещаемой при выдаче ответов на поисковый запрос в одном из интернет-браузеров, содержится информация: «Додо Пицца Челябинск. Сеть пиццерий № 1 в России». В качестве доказательства заявителем представлен скриншот экрана с рекламной информацией пиццерии.
«При этом использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один» должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной как содержащая не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого объекта перед другими, представленными на рынке», — сообщают в Челябинском УФАС.
В случае подтверждения наличия признаков нарушения закона о рекламе Челябинским УФАС России будет возбуждено дело, уточняет пресс-служба ведомства.
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