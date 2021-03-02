Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 26,77 коп., до 73,78 руб., курс евро — на 6,5 коп., до 88,94 руб.