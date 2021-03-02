Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 04.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 26,77 коп., до 73,78 руб., курс евро — на 6,5 коп., до 88,94 руб.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...26.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 96 коп., евро — на 87 коп.
УрБК, Москва, 26.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2021 года. Курс долл. ...12.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро — на 17 коп.
УрБК, Москва, 12.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2021 года. Курс долл. ...02.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 40 коп., евро — на 8 коп.
УрБК, Москва, 02.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 января 2021 года. Курс долл. ...28.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1,15 руб., евро — на 91 коп.
УрБК, Москва, 28.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2021 года. Курс долл. ...