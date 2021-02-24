«Притяжение» в лидерах

Ведущие эксперты страны признали проект комплексного освоения территорий Магнитогорского металлургического комбината (ММК) одним из самых эффективных в стране. Такую оценку стратегия предприятия получила по итогам презентации на научно-практической конференции «Бизнес и территории» в Москве. Примечательно, что мнение профессионального сообщества совпало с позицией зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, который недавно также ознакомился с проектом ММК.
Сама научно-практическая конференция была посвящена совместному исследованию Центра стратегических разработок и Центра социальных проектов «Платформа» под общим названием «Бизнес и территории: новый этап отношений».
На примере ведущих компаний страны и территорий их присутствия эксперты проанализировали наиболее эффективные стратегии управления корпоративными инвестициями в территориальное развитие. По мнению исследователей, на сегодняшний день в России среди крупных промышленных групп выделился пул лидеров, в частности, металлургических компаний, создавших на своих территориях наиболее эффективные практики взаимодействия бизнеса с муниципальными образованиями. Одним из признанных лидеров в этой сфере является Магнитогорский металлургический комбинат.
Разработанный предприятием комплексный проект предусматривает застройку территории общей площадью более 400 га. Здесь будут расположены спортивные и культурные объекты, разбит парк площадью более 100 га, устроены ландшафтные объекты — искусственное озеро и рукотворный холм. В состав комплекса войдут музей истории металлургии, музей науки, пространство для сменных экспозиций, детский и взрослый образовательные центры, общественные пространства, коворкинг. Планируемая площадь комплекса — около 24 тыс. кв. м. Проект реализуется по инициативе и при поддержке председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова.
В рамках конференции основатель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов отметил: «ММК уделяет особое внимание развитию городской среды и росту качества жизни в Магнитогорске, для которого комбинат является градообразующим предприятием. Инвестиционная активность компании на территории присутствия является одним из ярких примеров ответственного отношения бизнеса к вопросам регионального социально-экономического развития. Соответствующее экспертное мнение о ММК подкрепляется многочисленными публикациями в СМИ и в популярных социальных сетях».
«Лидерские позиции ММК и его руководства дополнительно усилились, после того как в Магнитогорске по личной инициативе председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова стартовал по-настоящему прорывной и во многом уникальный для нашей страны проект по созданию новой территории развития, а именно многофункционального парка «Притяжение». Значимость проекта, претендующего на звание регионального бренда, подтверждается высокой степенью его поддержки на федеральном и областном уровне», — подчеркнул Алексей Фирсов.
Действительно, в конце февраля 2021 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин во время визита в Магнитогорск ознакомился с проектом «Притяжение», который представил Виктор Рашников.
Как отметил председатель совета директоров ПАО «ММК», сегодня и комбинат, и город вошли в очень значимый период своего развития и на повестке дня не только крупномасштабная модернизация на ММК.
«Нас волнуют не только вопросы производства. Мы в той же степени заинтересованы в качественном развитии городской среды, в создании по-настоящему комфортных условий для жизни и отдыха всех без исключения магнитогорцев. Радует, что проект «Притяжение» получил серьезную федеральную и региональную поддержку. На федеральном уровне также получил одобрение проект масштабной модернизации магнитогорского аэропорта», — рассказал Виктор Рашников.
По завершении визита Марат Хуснуллин поблагодарил Виктора Рашникова за реализованные и перспективные проекты.
«Восхищен увиденным, масштабом того, что сделано — и в производстве металла, и в строительстве. Это колоссальные инвестиции, большая работа», — сказал М. Хуснуллин.
Добавим, что в начале февраля 2021 года проект получил поддержку заместителя министра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко и представителей Уральской ассоциации туризма. Уже тогда было обращено внимание на то, что реализация проекта «Притяжение» окажет существенное влияние на жителей и экономику Магнитогорска и является ярким примером социальных инвестиций. Проект повлияет на экономику как за счет разовых инвестиций, так и за счет создания дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проекта может составить около 25 млрд рублей, будет создано около 1,5 тыс. рабочих мест. За счет НДФЛ работников, задействованных в проекте, налоговые поступления могут составить около 100 млн рублей в год.
Фото предоставлено пресс-службой ММК
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