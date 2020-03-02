ЕВРАЗ ЗСМК начал выпускать новые виды швеллеров для вагоностроения

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. ЕВРАЗ ЗСМК освоил производство двух новых видов швеллеров 30В-2 и 30В, предназначенных для вагоностроения. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.
Первые 68 т профиля 30В-2 из низколегированной марки стали отправлены для Новочеркасского электровозостроительного завода.
«Горячекатаный вагоностроительный швеллер устойчив к ударным нагрузкам, отличается механической прочностью, хорошо противостоит коррозии и переносит значительные перепады температур. Этот конструкционный материал может применяться не только в вагоностроении, но и в производстве промышленного технологического оборудования и строительстве жилых и промышленных зданий», — говорится в сообщении.
Ранее рельсобалочный цех ЕВРАЗ ЗСМК производил только швеллер 40У для строительной отрасли, уточняет региональный центр корпоративных отношений «Сибирь».
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