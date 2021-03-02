Объем кредитования малого и среднего бизнеса в Свердловской области в 2020 году вырос на 12%

Объем кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Свердловской области в 2020 году вырос на 12% в сравнении с предыдущим годом, следует из данных Банка России.



Общая сумма выданных МСП займов в прошлом году составила 235 млрд руб. В целом в 2020 году портфель кредитов малому и среднему бизнесу в Свердловской области увеличился на 17% и достиг 137 млрд руб. Доля просроченной задолженности в сравнении с 2019 годом не изменилась, составив 6%.



К началу 2021 года доля МСП в общем портфеле кредитов юридических лиц и ИП увеличилась по сравнению с началом 2020 года до 13%, что является максимальным значением за два последних года.