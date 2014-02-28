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В Екатеринбурге качественной питьевой водой обеспечено 96,4% населения

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге в 2020 году на санитарно-химические показатели было исследовано 9 тыс. 150 проб питьевой воды из распределительной сети из поверхностных и подземных источников водоснабжения, из них 5,06% проб (463) не соответствовали гигиеническим нормативам.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году требованиям санитарных правил не соответствовало 10,18% проб. Причиной снижения количества не соответствующих нормативам проб в 2020 году стало уменьшение числа неудовлетворительных проб по содержанию железа, марганца, которые влияют на запах, привкус, цветность, мутность воды.

Отмечается, что в Екатеринбурге доля населения, обеспеченного в 2020 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 96,4%.

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