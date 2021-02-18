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Вчера, 13:11

В Свердловской области выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 4 марта 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 78 тыс. 346 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 422. За сутки из больниц выписаны 175 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 71 тыс. 356 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 11 тыс. 385 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 290 тыс. 135 человек. За сутки зарегистрировано 475 летальных случаев (всего 87 тыс. 823), выздоровели 16 тыс. 123 человека (всего 3 млн 869 тыс. 857).

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