В свердловское Заксобрание внесут законопроект о комплексном развитии территорий

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Руководство Свердловской области планирует внести на рассмотрение регионального Заксобрания проект закона о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщает департамент информполитики региона.



Документ ранее был одобрен правительством Свердловской области. Отмечается, что законопроект был разработан в связи с принятием федерального закона о комплексном развитии территорий, который предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций.



«Новый механизм позволит освободиться от физически устаревшего жилого фонда. Это дома, которые пока могут быть не признаны аварийными, но по своему техническому состоянию уже не соответствующие современным требованиям. Они, к примеру, могут не быть подключенными к централизованному водоснабжению или системе канализации», — говорится в сообщении.



Для полноценного внедрения механизма КРТ в Свердловской области правительству необходимо будет принять еще ряд нормативных актов, которыми, в частности, будут утверждены адресные программы развития территорий с нежилой застройкой, определены критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, подлежащие сносу или реконструкции.



Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что на Урале уже выбрано 67 площадок для КРТ.



Напомним, что в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий реновацию ветхого и аварийного жилья в регионах.



Принятый документ предусматривает единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Согласно новому закону, реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме. Программу планируется проводить на территориях, которые заняты аварийным и ветхим жильем не менее чем на 50%. При этом в границы территории комплексного развития допускается включать как аварийное, так и ветхое жилье, а в случае редевелопмента промышленных зон в границы территории не могут быть включены многоквартирные жилые дома.