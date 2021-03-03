Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 681 человека

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. По состоянию на 4 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 87 тыс. 816 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 3 марта число безработных составляло 89 тыс. 497 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 681 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,14%.
По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 безработных. Об этом сообщает ...03.03.2021 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек
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