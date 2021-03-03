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Вчера, 11:44

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 1 тыс. 681 человека

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. По состоянию на 4 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 87 тыс. 816 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 3 марта число безработных составляло 89 тыс. 497 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 681 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,14%.

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