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Вчера, 11:07

В России более 60% банков столкнулись в январе с чистым оттоком средств физлиц

УрБК, Москва, 04.03.2021. В России в январе текущего года чистый отток средств физических лиц за месяц испытало 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50 по розничному фондированию. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

Помимо этого, 48,1% банков в первом месяце этого года столкнулись с оттоками средств предприятий, что на 7,1 п. п. ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.

«Основной тенденцией января 2021 года стал продолжающийся отток средств населения с банковских счетов. Это не угрожает состоянию ликвидности банков с учетом ее буфера, аккумулированного в форме высоколиквидных ценных бумаг и иных инструментов, которые могут быть оперативно конвертированы в наличность, но ограничивает потенциал роста и финансовый результат части игроков», — говорится в исследовании.

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