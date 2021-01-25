УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:45

Директор турагентства в Екатеринбурге обвиняется в продаже фиктивных путевок на сумму более 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении директора турагентства, обвиняемой в мошенническом хищении средств клиентов, которые остались без денег и турпутевок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, жительница Екатеринбурга 1988 года рождения в 2018 году открыла туристическое агентство. Она же была директором организации.

«В 2019 году обвиняемая заключила договоры о реализации туристического продукта с тремя клиентами и получила от них денежные средства на общую сумму 681 тыс. руб. При этом подбор, бронирование и приобретение туров в интересах клиентов она не совершила, во всех случаях деньги присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения». Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.01.2021 В Каменске-Уральском экс-директор психоневрологического интерната обвиняется в хищении средств пациентов на сумму свыше 2,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2021. В Каменске-Уральском бывший директор психоневрологического интерната обвиняется в ...

20.01.2021 В Екатеринбурге экс-консультант микрофинансовой организации обвиняется в хищении 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. В Екатеринбурге бывший финансовый консультант микрофинансовой организации предстанет ...

17.07.2020 Жительницу Лесного будут судить за хищение 9,7 млн рублей под видом оказания туруслуг

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2020. В городской суд города Лесного для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в ...

16.04.2018 В Серове будут судить менеджера турагентства «Интур-С» за мошенничество со средствами клиентов

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Серове в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей ...

02.02.2016 Уголовное дело в отношении экс-директора Уральского приборостроительного завода направлено в суд

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2016. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов05.02.2021Новые километры Академического05.02.2021МВД России хочет получить доступ к контактам владельцев смартфонов через приложение08.02.2021Рубль отвязали от нефти
Архив новостей
Март 2021 (135)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18