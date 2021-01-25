Директор турагентства в Екатеринбурге обвиняется в продаже фиктивных путевок на сумму более 600 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело в отношении директора турагентства, обвиняемой в мошенническом хищении средств клиентов, которые остались без денег и турпутевок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, жительница Екатеринбурга 1988 года рождения в 2018 году открыла туристическое агентство. Она же была директором организации.



«В 2019 году обвиняемая заключила договоры о реализации туристического продукта с тремя клиентами и получила от них денежные средства на общую сумму 681 тыс. руб. При этом подбор, бронирование и приобретение туров в интересах клиентов она не совершила, во всех случаях деньги присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное с использованием служебного положения». Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено для рассмотрения в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.