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Обогатительная фабрика «Кузнецкая» ЕВРАЗа почти вдвое увеличила производственную мощность

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Центральная обогатительная фабрика «Кузнецкая» (входит в Распадскую угольную компанию, управляющую угольными активами ЕВРАЗа) отметила 55-летие. За время работы ее производственные мощности увеличились почти вдвое: с 3,9 млн т до 6,5 млн т перерабатываемого угля.

Как сообщает Управление по связям с общественностью Распадской угольной компании, сегодня обогатители активно обновляют оборудование и внедряют ИТ-технологии.

Обогатительная фабрика «Кузнецкая» ЕВРАЗа почти вдвое увеличила производственную мощность

«В 2019 году на предприятии смонтировали комплекс для механического обезвоживания мелких угольных шламов, влажность концентрата снизилась вдвое. Станция подачи флокулянта полностью автоматизировала процесс разделения пульпы на жидкую и твердую фракции. Восстановлен подменный сушильный агрегат, который позволяет не снижать производственную мощность», — говорится в сообщении.

Обогатительная фабрика «Кузнецкая» ЕВРАЗа почти вдвое увеличила производственную мощность

С юбилеем предприятия работников ЦОФ «Кузнецкая» поздравил заместитель министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак. Он передал сотрудникам почетные грамоты правительства Кузбасса.

Обогатительная фабрика «Кузнецкая» ЕВРАЗа почти вдвое увеличила производственную мощность

Областные медали «За веру и добро» получили машинист установок обогащения и брикетирования Надежда Бондарева и диспетчер Ирина Хмелевская. Еще один работник фабрики, электрогазосварщик Евгений Варнавских, удостоен медали «За добросовестный труд на благо города». Почетный знак «Золотой знак «Новокузнецк» заместителю директора по производству Ширхану Гасанову вручил первый заместитель главы Новокузнецка Евгений Бедарев. Руководители РУК наградили юбиляров корпоративными медалями, почетными грамотами и дипломами.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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