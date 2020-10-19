Продажи шампанского в России в 2020 году выросли на 4,1%

УрБК, Москва, 04.03.2021. В 2020 году в России увеличились продажи почти всех видов алкогольной продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, представленные в докладе Росстата.
В частности, продажи пива и пивных напитков в 2020 году по сравнению с прошлым годом выросли на 4,2%, шампанского — на 4,1%, вина — на 3%, водки — на 1,9%. В то же время россияне стали меньше покупать коньяк. Так, согласно данным Росалкогольрегулирования, его продажи снизились на 1,7%.
Отметим, что в конце прошлого года сообщалось об увеличении с 1 января 2021 года минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Согласно приказам Минфина, стоимость водки в РФ повышена на 5,7%, на коньяк — на 3%, на игристое вино (шампанское) — также на 3%.
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