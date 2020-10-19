УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:04

Продажи шампанского в России в 2020 году выросли на 4,1%

УрБК, Москва, 04.03.2021. В 2020 году в России увеличились продажи почти всех видов алкогольной продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, представленные в докладе Росстата.

В частности, продажи пива и пивных напитков в 2020 году по сравнению с прошлым годом выросли на 4,2%, шампанского — на 4,1%, вина — на 3%, водки — на 1,9%. В то же время россияне стали меньше покупать коньяк. Так, согласно данным Росалкогольрегулирования, его продажи снизились на 1,7%.

Отметим, что в конце прошлого года сообщалось об увеличении с 1 января 2021 года минимальных розничных цен на крепкий алкоголь. Согласно приказам Минфина, стоимость водки в РФ повышена на 5,7%, на коньяк — на 3%, на игристое вино (шампанское) — также на 3%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.10.2020 В России в сентябре снизились продажи водки и вина

УрБК, Москва, 19.10.2020. В России в сентябре снизились продажи водки и вина. Об этом свидетельствуют данные ...

27.01.2020 Розничная продажа водки в России за год сократилась на 0,6%

УрБК, Москва, 27.01.2020. Розничная продажа водки в РФ в 2019 году снизилась на 0,6% по сравнению с предыдущим годом и ...

18.07.2019 Продажи водки в России в июне снизились на 1,9%

В России в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки составили 34,3 млн декалитров (дал), что на 0,3% меньше, ...

18.07.2019 Продажи водки в России в июне снизились на 1,9%

УрБК, Москва, 18.07.2019. В России в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки составили 34,3 млн декалитров ...

04.03.2015 Росстат: продажи пива в РФ в январе выросли на 5,4%

УрБК, Москва, 04.03.2015. Доля пива в структуре проданных населению алкогольных напитков в январе 2015 года составила ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов05.02.2021Новые километры Академического05.02.2021МВД России хочет получить доступ к контактам владельцев смартфонов через приложение08.02.2021Рубль отвязали от нефти
Архив новостей
Март 2021 (135)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18