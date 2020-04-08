ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2021. Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей, особенно с небольшим опытом управления, отказаться от поездок на личном транспорте. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в регионе ожидаются перепады температур и обильное выпадение осадков.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД России по Свердловской области, из-за неблагоприятных погодных условий возможно образование наледи на дорогах. В случае если отказаться от поездок невозможно, нужно обязательно учитывать дорожные и метеорологические условия.



«Особое внимание водителям следует уделить при проезде мостов, путепроводов, эстакад, именно в этих местах вероятно образование наледи. При проезде перекрестков, пешеходных переходов, дворовых территорий и остановок общественного транспорта, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений, быть готовыми остановиться в случае появления пешеходов и других транспортных средств», — говорится в сообщении.



В ГИБДД также не исключают возможное временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов в период с 00.00 часов 5 марта по 07.00 часов 7 марта на автодороге федерального значения М5 «Урал» из-за неблагоприятных погодных условий в Челябинской области.



Поэтому свердловчанам следует также воздержаться от поездок в соседний регион в ближайшие дни, уточняют в Госавтоинспекции региона.