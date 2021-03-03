Погрузка на ЮУЖД в феврале сократилась на 7,5%

УрБК, Челябинск, 04.03.2021. Погрузка на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 7,5% и составила 5,5 млн т.



Как сообщает пресс-служба компании, грузооборот за февраль сократился на 1,9% и составил 13 млрд тарифных тонно-км.



Кроме того, согласно оперативным данным, погрузка в январе-феврале 2021 года составила 11,3 млн т, снизившись на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Наиболее сильно за указанный период выросли погрузки кокса (плюс 64,3%), зерна (плюс 62,4%), лома черных металлов (плюс 36,4%), химических и минеральных удобрений (плюс 28%). В то же время заметное снижение показали погрузки каменного угля (минус 68,9%), руды железной и марганцевой (минус 27,5%), а также строительных грузов (минус 21,9%).