С Челябинского металлургического комбината взыскали более 47 млн рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

УрБК, Челябинск, 03.03.2021. Челябинский областной суд признал обоснованным взыскание 47,2 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») в пользу Красноармейского муниципального района за причинение вреда окружающей среде из-за сброса сточных вод в реку Миасс.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ЧМК не обеспечил применение наилучших доступных технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде был причинен ущерб. Его сумма составила 47,2 млн руб.
Металлургический районный суд Челябинска в ноябре 2020 года взыскал с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» указанную сумму в счет возмещения ущерба окружающей среде.
Накануне, 2 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ПАО «ЧМК» и признал обоснованным взыскание суммы ущерба в пользу Красноармейского муниципального района. Решение вступило в законную силу.
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