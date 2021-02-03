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С Челябинского металлургического комбината взыскали более 47 млн рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

УрБК, Челябинск, 03.03.2021. Челябинский областной суд признал обоснованным взыскание 47,2 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел») в пользу Красноармейского муниципального района за причинение вреда окружающей среде из-за сброса сточных вод в реку Миасс.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, ЧМК не обеспечил применение наилучших доступных технологий очистки производственных стоков, в результате чего окружающей среде был причинен ущерб. Его сумма составила 47,2 млн руб.

Металлургический районный суд Челябинска в ноябре 2020 года взыскал с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» указанную сумму в счет возмещения ущерба окружающей среде.

Накануне, 2 марта, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ПАО «ЧМК» и признал обоснованным взыскание суммы ущерба в пользу Красноармейского муниципального района. Решение вступило в законную силу.

Отметим, что в начале февраля этого года Арбитражный суд Челябинской области зарегистрировал иск о банкротстве ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Сумма исковых требований составляет 5 млн 016 тыс. 213 руб.

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