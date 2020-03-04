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Вчера, 17:56

В России замедлились темпы восстановления деловой активности

Темпы восстановления деловой активности в России замедлились, говорится в исследовании IHS Markit по итогам февраля 2021 года.

Согласно документу, индекс деловой активности в стране в феврале снизился на 0,5 балла в сравнении с предыдущим месяцем, составив 52,2 балла.

В компании отмечают, что в феврале 2021 года сократились экспортные заказы российских компаний. Одновременно с этим зафиксирован рост темпов инфляции. Затраты организаций выросли на фоне колебаний курса рубля, а также из-за увеличения цен со стороны поставщиков и роста транспортных расходов. Также на снижение деловой активности повлияли действующие ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции.

Вместе с тем на фоне повышенного январского спроса потребителей компании увеличили число рабочих мест.

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