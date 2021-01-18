Президент РФ Владимир Путин заявил о росте числа IT-преступлений более чем в 10 раз за последние 6 лет

УрБК, Москва, 03.03.2021. В России количество преступлений в сфере информационных технологий за последние 6 лет выросло более чем в 10 раз. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД РФ сказал президент РФ Владимир Путин.



В этой связи глава государства поручил ведомству наладить взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи.



«Вместе с тем понимаю, что обстановка прошлого года, вызванная пандемией, затруднила возможности для проведения следственных действий, для оперативного раскрытия преступлений. Да и, как мы сейчас только отметили, характер криминальных угроз меняется. Передовые технологии затрагивают все сферы нашей жизни. В этой связи важно проработать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм собирания доказательств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объективно не могут явиться к месту их проведения», — приводит слова В. Путина сайт Кремля.



Как ранее писал УрБК, общее количество случаев мошенничества в России, по данным МВД РФ, за 2020 год выросло на 30,5%, до 335,6 тыс. На 73,4% возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего зарегистрировано 510,4 тыс. случаев.