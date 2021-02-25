На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,1%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за неделю с 22 по 28 февраля зарегистрировано 22 тыс. 408 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 44,6% и на 23,1% ниже прошлой недели.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за 8-ю календарную неделю выявлено 12 тыс. 913 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по совокупному населению на 30,4%, ниже уровня прошлой недели на 21,9%.
Помимо этого, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ муниципальными образованиями (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) признаны Туринский ГО, МО пос. Уральский.
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