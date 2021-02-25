На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 23,1%

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Свердловской области за неделю с 15 по 21 февраля 2021 года зарегистрировано 29 тыс. ...

В Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 10,7%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В Свердловской области за шестую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 543 случая ...

Число выявленных случаев ОРВИ в Екатеринбурге за неделю выросло на 6%

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за пятую календарную неделю зарегистрировано 31 тыс. 027 случаев ...

На Среднем Урале число выявленных случаев ОРВИ выросло за неделю на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. На Среднем Урале за вторую календарную неделю зарегистрировано 25 тыс. 900 случаев ...

В Екатеринбурге превышение эпидемического порога по ОРВИ составило 37,3%

Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области с начала 2021 года превышен на 77%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. За первую неделю 2021 года эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Свердловской области ...