Спрос на зимние экскурсии по России снизился на 30-35% из-за пандемии COVID-19

УрБК, Москва, 03.03.2021. Зимой 2020-2021 годов спрос на экскурсионные поездки по России упал на 30-35%, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.



По ее данным, в целом из-за пандемии COVID-19 экскурсионный отдых оказался в более тяжелом положении, чем пляжный или горнолыжный.



«До недавнего времени в большинстве объектов показа были серьезные ограничения на прием туристов», — сообщила М. Ломидзе.



Но с наступлением весны начали расти продажи экскурсионных поездок уже на мартовские праздники, уточнила директор АТОР.



Как сообщал УрБК, вместе с туротраслью в 2020 году из-за пандемии пострадала и отрасль авиаперевозок. В частности, по данным аэропорта Кольцово, в сравнении с 2019 годом пассажиропоток екатеринбургского авиаузла снизился на 25%. А 91% от объема пассажироперевозок обеспечили внутрироссийские рейсы.