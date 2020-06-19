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Вчера, 17:05

Спрос на зимние экскурсии по России снизился на 30-35% из-за пандемии COVID-19

УрБК, Москва, 03.03.2021. Зимой 2020-2021 годов спрос на экскурсионные поездки по России упал на 30-35%, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе.

По ее данным, в целом из-за пандемии COVID-19 экскурсионный отдых оказался в более тяжелом положении, чем пляжный или горнолыжный.

«До недавнего времени в большинстве объектов показа были серьезные ограничения на прием туристов», — сообщила М. Ломидзе.

Но с наступлением весны начали расти продажи экскурсионных поездок уже на мартовские праздники, уточнила директор АТОР.

Как сообщал УрБК, вместе с туротраслью в 2020 году из-за пандемии пострадала и отрасль авиаперевозок. В частности, по данным аэропорта Кольцово, в сравнении с 2019 годом пассажиропоток екатеринбургского авиаузла снизился на 25%. А 91% от объема пассажироперевозок обеспечили внутрироссийские рейсы.

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