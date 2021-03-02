Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 69 коп.

УрБК, Москва, 03.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1 руб., до 73,51 руб., курс евро — на 68,84 коп., до 88,87 руб.
УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. ...01.03.2021 Официальный курс доллара США снизился на 39 коп., евро — на 93 коп.
УрБК, Москва, 01.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2021 года. Курс долл. ...15.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 63 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2021 года. Курс долл. ...08.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. ...05.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...