Официальный курс доллара США снизился на 1 руб., евро — на 69 коп.

УрБК, Москва, 03.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 1 руб., до 73,51 руб., курс евро — на 68,84 коп., до 88,87 руб.