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Вчера, 16:07

При Уральской торгово-промышленной палате создали комитет по предпринимательству в сфере массовых культурно-зрелищных мероприятий

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Предприниматели в сфере массовых, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий объединились в профильный комитет при Уральской торгово-промышленной палате (УТПП). Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила руководитель новой структуры Татьяна Самойлова.

По ее словам, из-за пандемии в 2020 году в Свердловской области было отменено и перенесено более 300 мероприятий.

«Это огромное количество зрителей. В результате все предприниматели начали работать со зрителями по вопросу переноса мероприятий, сохранения билетов театральных и других. И на тот момент мы поняли несовершенство нормативно-правовой базы в части существования отрасли в принципе. Все традиционные законодательные нормы в период пандемии не соответствовали запросам предпринимателей и зрителей. В результате крупнейшие организаторы мероприятий решили объединиться на площадке Уральской торгово-промышленной палаты», — объяснила Т. Самойлова.

Как рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин, в прошлом году представители этой отрасли наравне с представителями туриндустрии сильнее всего пострадали из-за пандемии COVID-19.

«Мы очень рады созданию такого комитета, так как в прошлом году, каким бы талантливым ты ни был, какая бы у тебя история успеха за спиной ни была, ты просто становился «безоружным», потому что были ограничения. Да, что-то разрешалось, но в этих условиях невозможно вести бизнес. Регион привык к высокому уровню гостей, мероприятий, в том числе хорошо и качественно подготовленных. Мы убеждены, что комитет создан правильно и это принесет пользу не только тем, кто входит в комитет и работает в этой отрасли, но и региону, зрителям, болельщикам», — сообщил А. Беседин.

Как прозвучало на пресс-конференции, в число задач комитета по предпринимательству в сфере массовых культурно-зрелищных и спортивных мероприятий при УТПП входит в первую очередь продвижение инициатив предпринимателей, связанных с правовыми изменениями на региональном и федеральном уровнях.

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