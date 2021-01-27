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Вчера, 15:28

Александр Высокинский занял пост замглавы свердловского Cовета по улучшению инвестклимата

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своего первого заместителя Александра Высокинского на пост зампредседателя Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации области.

Ранее этот пост занимал Алексей Орлов, который 10 февраля 2021 года был назначен главой Екатеринбурга. До конца декабря 2020 года А. Орлов занимал пост первого замгубернатора.

Напомним, 22 декабря 2020 года Александр Высокинский сложил полномочия главы города в связи с переходом на пост первого замгубернатора.

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