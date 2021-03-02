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Вчера, 15:08

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 90 тыс. человек

По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 89 тыс. 497 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 2 марта число безработных составляло 91 тыс. 219 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 1 тыс. 722 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 4,22%.

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