В Свердловской области перед судом предстанет сотрудница «Почты России» по обвинению в хищении

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Красноуфимский районный суд направлено уголовное дело в отношении сотрудницы почтамта УФПС Свердловской области АО «Почта России».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».
«По версии следствия обвиняемая в 2020 году на протяжении нескольких месяцев в одном из отделений почтовой связи Красноуфимского почтамта УФПС Свердловской области АО «Почта России», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений присваивала вверенные ей в силу занимаемой должности денежные средства. Общий ущерб от хищения составил свыше 410 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба Красноуфимский районный суд наложил арест на имущество обвиняемой — 1/3 долю жилого объекта недвижимости.
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