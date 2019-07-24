УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:05

В Свердловской области перед судом предстанет сотрудница «Почты России» по обвинению в хищении

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Красноуфимский районный суд направлено уголовное дело в отношении сотрудницы почтамта УФПС Свердловской области АО «Почта России».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

«По версии следствия обвиняемая в 2020 году на протяжении нескольких месяцев в одном из отделений почтовой связи Красноуфимского почтамта УФПС Свердловской области АО «Почта России», используя свое служебное положение, из корыстных побуждений присваивала вверенные ей в силу занимаемой должности денежные средства. Общий ущерб от хищения составил свыше 410 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба Красноуфимский районный суд наложил арест на имущество обвиняемой — 1/3 долю жилого объекта недвижимости.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.07.2019 В Екатеринбурге экс-сотрудницу «Почты России» признали виновной в присвоении лотерейных билетов на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

05.07.2019 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о хищении в «Почте России» лотерейных билетов на 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...

29.06.2018 Возбуждено уголовное дело по факту хищения у МУП «Алапаевский горводоканал» более 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Возбуждено уголовное дело по факту хищения у МУП «Алапаевский горводоканал» более 1,3 ...

02.11.2015 В Свердловской области за присвоение средств «Почты России» осуждены бывшие начальники отделений почтовой связи

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2015. В Свердловской области за присвоение средств ФГУП «Почта России» осуждены бывшие ...

09.04.2014 В Свердловской области перед судом предстанет экс-начальник почтового отделения за хищение средств ФГУП «Почта России»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2014. Прокуратура Пышминского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку04.02.2021Рынок кредитных карт выйдет из пике05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов04.02.2021«Инвестиция в будущее»05.02.2021Новые километры Академического
Архив новостей
Март 2021 (100)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18