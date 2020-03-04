Грузооборот на СвЖД в феврале снизился на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. За январь-февраль 2020 года общий объем погрузки на Свердловской железной дороге (СвЖД) ...

Погрузка на сети СвЖД в январе-феврале сократилась на 1%

Погрузка цветной руды и серного сырья на СвЖД с начала года сократилась на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в апреле 2019 года составила 11,9 млн ...