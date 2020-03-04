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Грузооборот на СвЖД в феврале снизился на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в феврале этого года выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,3 млн т.

Как сообщает пресс-служба компании, грузооборот за февраль снизился на 5,4% и составил 16 млрд тарифных тонно-км.

Помимо этого, погрузка за январь-февраль 2021 года увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23 млн т.

За указанный период наибольший рост показали погрузки кокса (плюс 14,9%), черных металлов (плюс 5,5%), химикатов и соды (плюс 4,9%), а также строительных грузов (плюс 4,8%). В то же время на СвЖД заметно снизились погрузки руды цветной и серного сырья (минус 15,9%), лесных грузов (минус 8,5%), а также нефти и нефтепродуктов (минус 5,1%).

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