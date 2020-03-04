Грузооборот на СвЖД в феврале снизился на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в феврале этого года выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,3 млн т.
Как сообщает пресс-служба компании, грузооборот за февраль снизился на 5,4% и составил 16 млрд тарифных тонно-км.
Помимо этого, погрузка за январь-февраль 2021 года увеличилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23 млн т.
За указанный период наибольший рост показали погрузки кокса (плюс 14,9%), черных металлов (плюс 5,5%), химикатов и соды (плюс 4,9%), а также строительных грузов (плюс 4,8%). В то же время на СвЖД заметно снизились погрузки руды цветной и серного сырья (минус 15,9%), лесных грузов (минус 8,5%), а также нефти и нефтепродуктов (минус 5,1%).
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2020. За январь-февраль 2020 года общий объем погрузки на Свердловской железной дороге (СвЖД) ...07.05.2019 Погрузка цветной руды и серного сырья на СвЖД с начала года сократилась на 5%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2019. Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в апреле 2019 года составила 11,9 млн ...03.03.2016 Погрузка черных металлов на СвЖД в январе-феврале сократилась на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2016. В январе-феврале на Свердловской железной дороге (СвЖД) было погружено 21,1 млн т ...10.02.2015 В январе погрузка строительных грузов на СвЖД упала почти на 25%
В январе 2015 года грузооборот на Свердловской железной дороге увеличился по сравнению с январем предыдущего года на ...10.02.2015 В январе погрузка строительных грузов на СвЖД упала почти на 25%
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2015. В январе 2015 года грузооборот на Свердловской железной дороге увеличился по сравнению ...