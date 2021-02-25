В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с участков улиц Советская, Ирбитская и Большакова

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Сегодня, 3 марта, масштабный вывоз снежных масс будет организован с улиц Советской, Ирбитской и Большакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
В связи с этим коммунальные службы Екатеринбурга просят водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на указанных участках улично-дорожной сети.
Отмечается, что в процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.
Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии экипажей ГИБДД, уточняют в администрации Екатеринбурга.
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Сегодня коммунальные службы Екатеринбурга организуют масштабный вывоз снежных масс с ...18.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с трех участков улиц Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга планируют сегодня масштабный вывоз снежных масс с ...16.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с улиц в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2021. Службы благоустройства Екатеринбурга планируют сегодня масштабный вывоз снежных масс в ...11.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с семи улиц Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Сегодня днем коммунальные службы Екатеринбурга работают над расчисткой и вывозом ...10.02.2021 Препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с 14 улиц Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Сегодня днем коммунальные службы Екатеринбурга работают над расчисткой и вывозом ...