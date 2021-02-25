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Вчера, 13:42

В Екатеринбурге препятствующий уборке снега транспорт эвакуируют с участков улиц Советская, Ирбитская и Большакова

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Сегодня, 3 марта, масштабный вывоз снежных масс будет организован с улиц Советской, Ирбитской и Большакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В связи с этим коммунальные службы Екатеринбурга просят водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на указанных участках улично-дорожной сети.

Отмечается, что в процессе уборочных работ будут установлены временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.

Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства подлежат эвакуации при содействии экипажей ГИБДД, уточняют в администрации Екатеринбурга.

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