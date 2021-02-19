В Свердловской области выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 3 марта 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 78 тыс. 181 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 409. За сутки из больниц выписаны 172 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровел 71 тыс. 181 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 10 тыс. 535 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 278 тыс. 750 человек. За сутки зарегистрировано 452 летальных случая (всего 87 тыс. 348), выздоровели 15 тыс. 694 человека (всего 3 млн 853 тыс. 734).
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 216 новых случаев заражения ...11.02.2021 В Свердловской области выявлено 284 новых случая заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 284 новых случая заражения ...10.02.2021 В Свердловской области выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 287 новых случаев заражения ...20.01.2021 В Свердловской области выявлено 389 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 389 новых случаев заражения ...19.01.2021 В Свердловской области выявлено 378 новых случаев заражения COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 378 новых случаев заражения ...