«Россети ФСК ЕЭС» обновили оборудование на подстанции «Ленинская» в ХМАО-Югре

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» обновили коммутационное оборудование на подстанции 220 кВ «Ленинская» в ХМАО-Югре, обеспечивающей электроснабжение объектов НК «Роснефть», участвующих в разработке Усть-Балыкского нефтяного месторождения.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала, работы проведены без ограничения электроснабжения потребителя.
Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала
«В рамках проекта был установлен новый высоковольтный ввод 220 кВ, предназначенный для подачи напряжения от линии электропередачи на силовое и коммутационное оборудование подстанции. Вместо маслонаполненного ввода установлен современный аналог с твердой RIP-изоляцией, который надежнее в эксплуатации и практически не требующий обслуживания. Также выполнен ремонт восьми выключателей 110-220 кВ, обеспечивающих включение и отключение токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах», — говорится в сообщении.
Мощность подстанции 220 кВ «Ленинская» составляет 250 МВА. Энергообъект был введен в работу в 1985 году для развития Единой национальной электрической сети в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, уточняют в компании.
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