В Екатеринбурге в очереди на вакцинацию против COVID-19 записано более 62 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По информации на 2 марта первый компонент прививки против COVID-19 в Екатеринбурге поставили 56 тыс. 600 горожан, а число жителей, привитых двумя компонентами, приближается к 30 тыс. В очереди на вакцинацию в уральской столице записаны более 62 тыс. екатеринбуржцев.



Такие цифры во время брифинга в администрации города озвучил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.



«В целом по городу охват прививками составляет 4,6%, а мы с вами говорим о защищенности 60%. Но с учетом числа уже переболевших горожан эффективность вакцинации есть, и какую-то долю в защиту населения от коронавируса вакцинация вносит», — сообщил А. Харитонов.



По его словам, для вакцинации населения в Екатеринбурге открыты 46 прививочных кабинетов в 16 медицинских организациях, работают мобильные бригады, а также организованы прививочные кабинеты в крупных компаниях. Но при проведении вакцинации в торговых центрах возникают определенные сложности.



«У нас был опыт проведения вакцинации в «Дирижабле», посмотрим, как это будет выглядеть на второй вакцинации — 10 марта. Человеку, который сделал прививку в торговом центре, нужно прийти на 21 день туда же — в торговый центр — и сделать вторую прививку. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с тем, что люди, которые сделали первую прививку в Москве или в другом городе, приезжают в Екатеринбург и требуют у наших лечебных учреждений сделать вторую прививку. Это очень сложно, потому что у нас просто не заложено лишних вторых компонентов», — уточнил А. Харитонов.



Жителям Екатеринбурга, желающим вакцинироваться против COVID-19, А. Харитонов рекомендует записываться на вакцинацию на сайтах медицинских организаций, а также по телефону 122.