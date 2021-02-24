УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:26

В Екатеринбурге в очереди на вакцинацию против COVID-19 записано более 62 тыс. горожан

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. По информации на 2 марта первый компонент прививки против COVID-19 в Екатеринбурге поставили 56 тыс. 600 горожан, а число жителей, привитых двумя компонентами, приближается к 30 тыс. В очереди на вакцинацию в уральской столице записаны более 62 тыс. екатеринбуржцев.

Такие цифры во время брифинга в администрации города озвучил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

«В целом по городу охват прививками составляет 4,6%, а мы с вами говорим о защищенности 60%. Но с учетом числа уже переболевших горожан эффективность вакцинации есть, и какую-то долю в защиту населения от коронавируса вакцинация вносит», — сообщил А. Харитонов.

По его словам, для вакцинации населения в Екатеринбурге открыты 46 прививочных кабинетов в 16 медицинских организациях, работают мобильные бригады, а также организованы прививочные кабинеты в крупных компаниях. Но при проведении вакцинации в торговых центрах возникают определенные сложности.

«У нас был опыт проведения вакцинации в «Дирижабле», посмотрим, как это будет выглядеть на второй вакцинации — 10 марта. Человеку, который сделал прививку в торговом центре, нужно прийти на 21 день туда же — в торговый центр — и сделать вторую прививку. К сожалению, мы сегодня сталкиваемся с тем, что люди, которые сделали первую прививку в Москве или в другом городе, приезжают в Екатеринбург и требуют у наших лечебных учреждений сделать вторую прививку. Это очень сложно, потому что у нас просто не заложено лишних вторых компонентов», — уточнил А. Харитонов.

Жителям Екатеринбурга, желающим вакцинироваться против COVID-19, А. Харитонов рекомендует записываться на вакцинацию на сайтах медицинских организаций, а также по телефону 122.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.02.2021 В двух ТРЦ Екатеринбурга откроются новые пункты вакцинации от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В ближайшее время в Екатеринбурге откроются два новых мобильных пункта вакцинации от ...

27.01.2021 Более 14 тыс. жителей Свердловской области привились против COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. С начала вакцинации населения в октябре 2020 года в Свердловской области против ...

19.01.2021 В свердловском оперштабе анонсировали поставку в регион еще 120 тыс. доз вакцин против COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. В ближайшее время на Средний Урал поступят две партии вакцин против COVID-19 по 60 тыс. ...

09.12.2020 В Свердловской области задействуют 19 прививочных пунктов для вакцинации населения против COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Первую партию из 1 тыс. вакцин «Спутник V» доставят в Свердловскую область уже завтра, ...

08.12.2020 Жители Екатеринбурга смогут привиться от сезонного гриппа в торговых центрах города

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. В Екатеринбурге бригадами медиков состоится выездная работа по вакцинации горожан от ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку04.02.2021Рынок кредитных карт выйдет из пике05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов04.02.2021«Инвестиция в будущее»05.02.2021Новые километры Академического
Архив новостей
Март 2021 (100)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18