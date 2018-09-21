В Екатеринбурге после проверки Роспотребнадзора на месяц закрыли ресторан «Баку Плаза»

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Кировский районный суд Екатеринбурга после выявленных Роспотребнадзором многочисленных нарушений приостановил деятельность ресторана «Баку Плаза» на 30 суток.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, административное расследование по жалобе потребителей было проведено в отношении ООО «Уральская ресторанно-сервисная компания «Нар Шараб» в ресторане «Баку Плаза» (г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 21).



В ходе проверки сотрудники ведомства установили многочисленные нарушения, среди которых несоблюдение последовательности (поточности) технологических процессов, отсутствие на продукции маркировки с датой/временем изготовления, перетаривания, выработки, в связи с чем невозможно установить срок ее годности и производителя, и другие.



Помимо этого, в ресторане не проводились своевременно и в полном объеме генеральные и текущие уборки, дезинсекционные мероприятия.



В итоге за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в отношении ООО «Уральская ресторанно-сервисная компания «Нар Шараб» был составлен протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, протокол о временном запрете деятельности предприятия.



Кировский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы дела, принял решение о приостановке деятельности ресторана «Баку Плаза» на 30 суток.