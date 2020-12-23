Прокуратура проведет проверку информации о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Прокуратура Ревды организовала проверку информации о нарушениях при сбросе сточных вод в городской пруд.



«Согласно сообщению СМИ, в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» городского округа Ревда осуществляется несанкционированный сброс сточных вод в городской пруд», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Помимо прокуратуры, в надзорных мероприятиях будут участвовать специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Первоуральске, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда». Они отберут пробы воды и проведут исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, который был причинен окружающей среде.