Прокуратура проведет проверку информации о сбросе сточных вод в городской пруд Ревды

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. Прокуратура Ревды организовала проверку информации о нарушениях при сбросе сточных вод в городской пруд.
«Согласно сообщению СМИ, в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал» городского округа Ревда осуществляется несанкционированный сброс сточных вод в городской пруд», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Помимо прокуратуры, в надзорных мероприятиях будут участвовать специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Первоуральске, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда». Они отберут пробы воды и проведут исследование для установления причины загрязнения водного объекта и размера ущерба, который был причинен окружающей среде.
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку в связи с ...13.11.2020 В акватории реки Талая в Новоуральске обнаружили нефтяное пятно
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2020. Прокуратура начала проверку в связи с загрязнением реки Талая в Новоуральске. Как ...10.07.2014 МУП ЖКХ «Водоканал» Туринского района оштрафовано за сброс сточных вод в реку
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2014. Прокуратура Туринского района проверила исполнение экологического законодательства МУП ...01.04.2014 ООО «Талицкий водоканал» привлечено к ответственности за ненормативный сброс сточных вод в реку Пышма
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2014. Прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере водопользования ООО «Талицкий ...23.12.2011 ОАО «Фортум» оштрафовано за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс
УрБК, Челябинск, 23.12.2011. ОАО «Фортум» оштрафовано за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс. Ранее Челябинская ...