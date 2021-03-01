В Екатеринбурге хостел оштрафовали на 4,8 млн рублей за регистрацию 418 иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге полиция составила в отношении хостела 12 протоколов об административном нарушении за регистрацию 418 иностранных граждан. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД России Валерий Горелых.



По его словам, руководство хостела само предоставило соответствующую информацию. При проверке двухэтажного учреждения полиция не нашла признаков проживания иностранных граждан.



Впоследствии сотрудники полиции обнаружили значившихся в списках иностранцев на строительных объектах города.



«В хостеле и не могло разместиться 418 человек, поскольку там всего имелось 50 койко-мест. Получалось больше восьми человек на одну койку. В итоге по результатам рейда за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении коммерческого предприятия представители УВМ ГУ МВД области составили 12 административных протоколов по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ на общую сумму 4 млн 800 тыс. руб.», — сказал В. Горелых.



В течение 60 суток после составления протоколов, в случае если нарушители не оплатят штрафы, полиция передаст материалы в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.