Жительница Челябинска осуждена на 2 года условно за организацию незаконной миграции более 300 человек

УрБК, Челябинск, 03.03.2021. Суд в Челябинске признал местную жительницу виновной в организации незаконной миграции более 300 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
По версии следствия, такое количество мигрантов женщина прописала в жилье неблагополучных граждан в период с 2019 по 2020 год.
Расследование уголовного дела вели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, которые установили, что, занимая должность директора компании ООО «Сибер», подсудимая заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры, дававшие право пребывания в РФ якобы на законных основаниях.
«Жительница Челябинска, являясь членом организованной преступной группы, обеспечивала подделку в миграционных картах и паспортах иностранных граждан дата-штампов о пересечении государственной границы, разрешений на временное проживание, уведомлений о постановке на миграционный учет по месту пребывания. В дальнейшем иностранцы направлялись на работу в ООО «Челябинское такси», ООО «Консул», ООО «Караван», ООО «Автобусная компания», — говорится в сообщении.
Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.
В результате рассмотрения дела Тракторозаводский районный суд Челябинска признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», и приговорил к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.
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