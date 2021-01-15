Жительница Челябинска осуждена на 2 года условно за организацию незаконной миграции более 300 человек

УрБК, Челябинск, 03.03.2021. Суд в Челябинске признал местную жительницу виновной в организации незаконной миграции более 300 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.



По версии следствия, такое количество мигрантов женщина прописала в жилье неблагополучных граждан в период с 2019 по 2020 год.



Расследование уголовного дела вели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, которые установили, что, занимая должность директора компании ООО «Сибер», подсудимая заключала с иностранцами фиктивные трудовые договоры, дававшие право пребывания в РФ якобы на законных основаниях.



«Жительница Челябинска, являясь членом организованной преступной группы, обеспечивала подделку в миграционных картах и паспортах иностранных граждан дата-штампов о пересечении государственной границы, разрешений на временное проживание, уведомлений о постановке на миграционный учет по месту пребывания. В дальнейшем иностранцы направлялись на работу в ООО «Челябинское такси», ООО «Консул», ООО «Караван», ООО «Автобусная компания», — говорится в сообщении.



Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.



В результате рассмотрения дела Тракторозаводский районный суд Челябинска признал подсудимую виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», и приговорил к лишению свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев.