Число заявок на реструктуризацию кредитов в банках сократилось более чем на четверть

УрБК, Москва, 03.03.2021. Российские банки получили 79,5 тыс. заявлений граждан на реструктуризацию кредитов в период с 28 января по 24 февраля текущего года, что на 8% больше, чем в предыдущий период, включающий новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



При этом, согласно данным регулятора, по сравнению с декабрем прошлого года число заявок на реструктуризацию кредитов сократилось более чем на четверть. Предполагается, что это связано с постепенным восстановлением экономики, на фоне которого граждан уменьшается нужда в этой услуге.



«За весь период с 20 марта 2020 года по 24 февраля 2021 года банки получили 3356,7 тыс. обращений граждан о реструктуризации. В настоящее время рассмотрено 99% обращений, одобрено 2002,3 тыс., или 60,3% от рассмотренных. Всего проведено свыше 1,8 млн реструктуризаций на 895 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Помимо этого, общее число реструктурированных кредитов у предпринимателей достигло 97,6 тыс., их доля в общем количестве одобренных заявок составила 97%. С 28 января по 24 февраля этого года МСБ направил в банки немногим более 5 тыс. обращений за реструктуризацией.



Отметим, что, согласно исследованию «Эксперт РА», задолженность субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год выросла почти на 23% и на 1 января 2021 года достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн руб. на начало 2020 года. По мнению аналитиков, одной из причин этой тенденции является активная реструктуризация кредитов, которая проводилась банками в рамках мер антикризисной поддержки бизнеса.