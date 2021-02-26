УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:45

К 8 Марта в Екатеринбург прибыла цветочная продукция на сумму более 3,7 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Екатеринбург прибыло 7 млн свежесрезанных цветов в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В столицу Урала самолетами из Амстердама доставлены розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи, выращенные в разных уголках земли: Эквадоре, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, Таиланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании.

«С 10 февраля должностными лицами Уральской электронной таможни выпущена цветочная продукция общим весом 504 тонны. Таможенная стоимость прибывшей цветочной продукции превысила 3,7 млн долл. США», — прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о ввозе в столицу Урала партии из 145 т цветов из стран Европы, Африки и Азии общей стоимостью более 1 млн долл. США.

Отметим, что в то же время в Екатеринбурге с конца февраля этого года наблюдается резкое подорожание срезанных цветов в точках продаж. В рознице цена на букеты выросла в диапазоне 30-20%, и, по словам продавцов, это не предел.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.02.2021 Цветы на сумму более 1 млн долл. США привезли в Екатеринбург к 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2021. Партии из 145 т цветов привезли в Екатеринбург из стран Европы, Африки и Азии к 8 ...

31.08.2018 В Екатеринбург накануне Дня знаний привезли 184 тонны цветов на сумму в 1 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Три партии цветов общим весом 184 т прошли таможенный контроль в грузовом терминале ...

05.03.2018 К 8 Марта в Екатеринбург привезли 160 тонн цветов из-за границы

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2018. В Екатеринбург прибыли два грузовых «Боинга 747» из Бельгии и Голландии со 160 т цветов ...

01.03.2018 Россельхознадзор проверит в Кольцово 100 тонн цветов

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 марта 2018 года досмотрят партию цветов общим ...

28.02.2017 В феврале в Екатеринбург завезли цветочной продукции на 3,5 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2017. В феврале сотрудники Кольцовской таможни оформили 650 т цветочной продукции стоимостью ...

Популярные новости
15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку04.02.2021Рынок кредитных карт выйдет из пике05.02.2021Екатерина Шихова и Мария Швецова: ESTORY — фудмаркет без компромиссов04.02.2021«Инвестиция в будущее»05.02.2021Новые километры Академического
Архив новостей
Март 2021 (100)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18