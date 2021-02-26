К 8 Марта в Екатеринбург прибыла цветочная продукция на сумму более 3,7 млн долл. США

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. В Екатеринбург прибыло 7 млн свежесрезанных цветов в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
В столицу Урала самолетами из Амстердама доставлены розы, хризантемы, гвоздики, лилии и орхидеи, выращенные в разных уголках земли: Эквадоре, Испании, Италии, Кении, Колумбии, Израиле, Эфиопии, Таиланде, Зимбабве, ЮАР и Танзании.
«С 10 февраля должностными лицами Уральской электронной таможни выпущена цветочная продукция общим весом 504 тонны. Таможенная стоимость прибывшей цветочной продукции превысила 3,7 млн долл. США», — прокомментировал начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось о ввозе в столицу Урала партии из 145 т цветов из стран Европы, Африки и Азии общей стоимостью более 1 млн долл. США.
Отметим, что в то же время в Екатеринбурге с конца февраля этого года наблюдается резкое подорожание срезанных цветов в точках продаж. В рознице цена на букеты выросла в диапазоне 30-20%, и, по словам продавцов, это не предел.
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