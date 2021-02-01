СКБ-банк увеличил размер бонусных баллов по карте «Универсальная»

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. СКБ-банк с 1 марта 2021 года запустил нововведения для бонусной программы по карте универсальная, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



С указанной даты максимальный размер бонусных баллов в рамках опции «Можно больше» увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. Новая версия будет действовать до 31 мая 2021 года.



«Сейчас опцию можно подключить в ДБО web-версии, в ближайшее время функция будет реализована в мобильном приложении СКБ Онлайн», — отмечается в сообщении.



Отмечается также, что теперь для держателей карт «Универсальная» бонусные баллы зачисляются за покупки в онлайн- и офлайн-магазинах, расположенных или зарегистрированных за пределами России в том числе.