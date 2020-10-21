Число гостиничных объектов в Екатеринбурге увеличится до 129 к 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2021. К 2023 году количество гостиничных объектов в уральской столице будет увеличено со 125 до 129, число мест для размещения гостей города в них вырастет с 11,3 тыс. до 12,5 тыс. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
О результатах и дальнейших планах развития сферы гостиничной индустрии депутатам екатеринбургской гордумы рассказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев.
По его словам, на сегодняшний день в числе гостиничных объектов, функционирующих на рынке гостеприимства Екатеринбурга, 60 хостелов, к 2023 году их количество будет увеличено до 70. Также планируется завершить процесс прохождения системы классификации гостиниц и хостелов. А среди основных требований, предъявляемых к объектам гостиничной сферы, — разработка паспортов антитеррористической безопасности.
«Екатеринбург имеет большой и успешный опыт проведения международных мероприятий. Одно из них — Чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году. Особое внимание при подготовке к предстоящему в 2022 году Чемпионату мира по волейболу среди мужчин и Всемирных студенческих игр-2023 специалисты уделят вопросам безопасности», — рассказал М. Афанасьев.
В ближайших планах муниципалитета — дальнейшее развитие внутреннего туризма и продвижение туров выходного дня среди гостей и жителей уральской столицы, уточнил М. Афанасьев.
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