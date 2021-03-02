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02.03.2021

На Южном Урале средний размер выданных в январе потребкредитов вырос на 22,1%

УрБК, Челябинск, 02.03.2021. Средний размер выданных в январе 2021 года потребительских кредитов в Челябинской области составил 189 тыс. 689 руб., что на 22,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года (155 тыс. 408 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 19-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках по размеру выданных в январе текущего года потребкредитов расположились Москва (482,4 тыс. руб.), Московская область (360,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (335,1 тыс. руб.), Санкт-Петербург (332,1 тыс. руб.) и Ленинградская область (295,4 тыс. руб.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, Челябинская область стала одним из регионов РФ, где средний размер выданных потребкредитов вырос наименее сильно. Помимо нее, в этот список вошли Санкт-Петербург (плюс 17,6%), Ростовская область (плюс 18,3%) и Краснодарский край (плюс 21,9%).

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, после «карантинного» снижения среднего чека потребительского кредита весной прошлого года в октябре был установлен рекорд — около 234 тыс. руб. Однако, по его словам, затем средний размер потребкредита несколько снизился, а в последние пару месяцев находится на стабильном уровне. В свою очередь, выдача потребительских кредитов в январе текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась более чем на 11%. Как полагает А. Волков, причиной этого является сохранение консервативного подхода банков в розничном кредитовании.

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