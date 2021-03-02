Количество пассажиров аэропорта Кольцово в январе снизилось более чем на 132 тыс. человек

В январе 2021 года екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 288 тыс. 112 человек, что на 132 тыс. 236 пассажиров меньше, чем за аналогичный период прошлого года (420 тыс. 348 чел.). Об этом свидетельствуют данные Росавиации.



Напомним, что в целом по итогам прошлого года пассажиропоток в Кольцово снизился на 44% по сравнению с предыдущим годом, составив 3 млн 550 тыс. человек. Всего в 2020 году в аэропорту Екатеринбурга совершено 21 тыс. 747 самолетовылетов.



Отметим, что президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев прогнозировал увеличение потока пассажиров на авиарейсах Кольцово в весенне-летний период. При этом он подчеркивал, что восстановление объемов авиаперевозок по туристическим направлениям будет зависеть от финансовых возможностей граждан и их предпочтений.