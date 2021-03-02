Сотрудник Уральского таможенного управления стал фигурантом уголовного дела за незаконное раскрытие данных

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной передачи сведений из базы данных Уральского таможенного управления (УТУ), сообщает пресс-служба ведомства.



По предварительным данным, злоумышленники выгружали данные о таможенном декларировании перемещаемых через границу России товаров. В состав преступной группы, предположительно, входил сотрудник УТУ.



«Похищенные сведения использовались недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для занижения таможенной стоимости и уклонения от уплаты таможенных платежей», — говорится в сообщении.



Уголовное дело возбуждено по статье 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», статье 290 УК РФ «Получение взятки» и статье 291 УК РФ «Дача взятки».