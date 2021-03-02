Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Минздрав Свердловской области второй год подряд не выделяет квоты на оказание помощи для Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра (УКЛРЦ) имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в открытом письме сотрудников учреждения, адресованном губернатору.
По словам специалистов, региональное министерство не предоставило квот ни в 2020 году, ни в 2021 году.
«Как выяснилось, выделение квот даже не планировалось. Предложения УКЛРЦ на 2021 год по развитию медпомощи по направлениям оперативной деятельности (оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий, инвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее гинекологическое лечение) министерством также полностью проигнорированы», — приводит письмо газета «Коммерсантъ».
Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр открылся в Нижнем Тагиле в 2014 году и на сегодняшний день остается единственным примером государственно-частного партнерства в сфере медицины. Основным инвестором проекта стало ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которым прежде руководил Владислав Тетюхин.
Общий объем инвестиций за последние четыре года в этот проект составил 5 млрд руб. По словам В. Тетюхина, реабилитационный центр должен окупить себя через 10-11 лет, но при условии полной загрузки. Однако с притоком пациентов у медицинского учреждения проблемы с самого открытия. Пациентов клинике хватало, но не было квот на их лечение. Еще при жизни Владислав Тетюхин обвинил уже бывшего главу минздрава области Андрея Цветкова в попытках уничтожить центр.
Добавим, ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин направил обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву из-за отсутствия доплат врачам гендиректором «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени В. В. Тетюхина» (УКЛРЦ).
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