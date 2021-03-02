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02.03.2021

Официальный курс доллара США вырос на 53 коп., евро — на 12 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 53,07 коп., до 74,57 руб., курс евро — на 11,91 коп., до 89,56 руб.

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