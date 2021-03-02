В Екатеринбурге из-за безработицы и падения доходов вырос уровень преступности

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Екатеринбурге в 2020 году выросло количество преступлений против личности и собственности. Об этом сегодня на заседании комиссии городской думы по безопасности сказал заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко.



«По итогам года приходится констатировать именно рост количества зарегистрированных преступлений против личности. Рост составил 48,1% — увеличение с 957 до 1417. Рост преступлений против собственности — на 5,5%», — сказал А. Швыдченко.



Причиной роста уровня преступности представитель городского УМВД назвал социально-экономические факторы: падение доходов населения и безработица.